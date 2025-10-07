Porte Aperte per l’Europa Incontri e workshop

Dal Brasile a Ferrara per una tre giorni di connessione imprenditoriale e crescita internazionale. Arriva ‘Porte Aperte per l’Europa’ in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre con convegni ed eventi espositivi nell’Imbarcadero del Castello estense e cene di gala a Palazzo Roverella. Un evento esclusivo dedicato a fare conoscere le eccellenze e a mettere in rete gli imprenditori per favorire l’internazionalizzazione delle imprese brasiliane nel mercato europeo e delle aziende europee interessate a entrare ed espandersi nel mercato brasiliano, promuovendo connessioni strategiche e ampliando le opportunità commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

