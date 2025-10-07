' Porte Aperte per l' Europa' | incontri e workshop per uno scambio d' impresa con il Brasile

Dal Brasile alla città estense per una tre giorni di scambi e relazioni imprenditoriali. Arriva 'Porte Aperte per l'Europa', in programma da venerdì 10 a domenica ottobre, con convegni ed eventi espositivi nell'Imbarcadero del Castello Estense e cene a palazzo Roverella.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

porte aperte europa incontriPorte Aperte per l’Europa. Incontri e workshop - Dal Brasile a Ferrara per una tre giorni di connessione imprenditoriale e crescita internazionale. Si legge su msn.com

