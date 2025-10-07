Ponte sullo Stretto la battaglia arriva in Ue | la Cgil chiede alla Commissione di bloccare il progetto

Il governo italiano non ne vuole sapere e allora la Cgil prova a cercare il sostegno dell’Ue per cancellare il progetto del Ponte sullo Stretto. Il sindacato si è infatti rivolto al vicepresidente della Commissione europea, Stephane Sejourne, chiedendogli un incontro per verificare il rispetto delle normative comunitarie sugli appalti. Per la Cgil, spiega il segretario confederale Pino Gesmundo, “il governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta per l’avvio dei cantieri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, la battaglia arriva in Ue: la Cgil chiede alla Commissione di bloccare il progetto

