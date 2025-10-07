Ponte sullo Stretto Cgil scrive a Séjourné | Necessaria verifica su rispetto direttiva appalti pubblici

Reggiotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ribadiamo che il governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta per l’avvio dei cantieri. Per questo abbiamo scritto al vicepresidente della Commissione europea. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

ponte stretto cgil scriveLa Cgil scrive alla Commissione Ue: “Da bloccare il progetto del Ponte sullo Stretto”. Salvini: “È un’intimidazione” - Il sindacato chiede verifica sulla Direttiva UE per gli appalti, Salvini risponde: "Follia dire no a migliaia di posti di lavoro" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

ponte stretto cgil scriveCgil scrive al vicepresidente della Commissione europea Séjourné: "Ritirare il progetto del ponte sullo Stretto" - “Ribadiamo che il governo dovrebbe ritirare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Cgil Scrive