Ponte sullo Stretto Cgil scrive a Séjourné | Necessaria verifica su rispetto direttiva appalti pubblici
“Ribadiamo che il governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta per l’avvio dei cantieri. Per questo abbiamo scritto al vicepresidente della Commissione europea. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma
Anche la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, in particolare il consorzio Eurolink che non avrebbe potuto partecipare alla gara secondo il codice degli appalti. Continua lo spreco di denaro pubblico della destra per opere propagandistiche e inutili, che
Salvini in Calabria: "Il Ponte sullo Stretto sarà una grande operazione contro la Ndrangheta. Dove c'è lavoro, la Ndrangheta non prospera. In questa piazza non c'è la Ndrangheta, anzi, c'è gente che la schifa e la prende a calci in culo. Stiano lontani, li scovere
La Cgil scrive alla Commissione Ue: “Da bloccare il progetto del Ponte sullo Stretto”. Salvini: “È un’intimidazione” - Il sindacato chiede verifica sulla Direttiva UE per gli appalti, Salvini risponde: "Follia dire no a migliaia di posti di lavoro" ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Cgil scrive al vicepresidente della Commissione europea Séjourné: "Ritirare il progetto del ponte sullo Stretto" - “Ribadiamo che il governo dovrebbe ritirare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta ... msn.com scrive