POMIGLIANO D’ARCO (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – Blitz della Polizia Locale nei quartieri di Pomigliano d’Arco per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti. Una giornata di controlli serrati, quella disposta dall’amministrazione comunale, che ha portato all’elevazione di sette verbali e a due sequestri penali per trasporto non autorizzato di rifiuti. L’operazione, diretta dal tenente colonnello Paolino De Sena e coordinata sul campo dal sottotenente Giacomo Tranchese, ha visto impegnate più pattuglie nelle aree periferiche, dove si concentra spesso il fenomeno dell’abbandono dei materiali di scarto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, operazione ambientale della Polizia Locale: sette sanzioni e due sequestri per trasporto illecito di rifiuti