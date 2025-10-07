Pomigliano d’Arco operazione ambientale della Polizia Locale | sette sanzioni e due sequestri per trasporto illecito di rifiuti
POMIGLIANO D’ARCO (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – Blitz della Polizia Locale nei quartieri di Pomigliano d’Arco per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti. Una giornata di controlli serrati, quella disposta dall’amministrazione comunale, che ha portato all’elevazione di sette verbali e a due sequestri penali per trasporto non autorizzato di rifiuti. L’operazione, diretta dal tenente colonnello Paolino De Sena e coordinata sul campo dal sottotenente Giacomo Tranchese, ha visto impegnate più pattuglie nelle aree periferiche, dove si concentra spesso il fenomeno dell’abbandono dei materiali di scarto. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: pomigliano - arco
