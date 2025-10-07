Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi | consegna premio di Studio Girolamo Tripodi
Giovedì 9 alle ore 10 al Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria sarà consegnato il Premio di Studio Girolamo Tripodi 20242025.Prosegue, quindi, l'impegno della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni, mediante l’istituzione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: polo - tecnico
Polo Tecnico 'Fermi-Gadda' - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, al polo tecnico professionale “Righi – Boccioni – Fermi” la consegna del Premio di Studio “Girolamo Tripodi” - Continua l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Da strettoweb.com
Reggio Calabria, la scuola “Righi-Boccioni-Fermi” gestirà il verde al Seminario Pio XI: pronta la firma dell’accordo - Fermi” – indirizzo Agrario – ad occuparsi della gestione del verde presso il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Lo riporta strettoweb.com