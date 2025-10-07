Polizia Locale di Orta Nova di nuovo senza comandante | Soldano lascia dopo pochi mesi

A pochi mesi dal suo insediamento, il comandante della Polizia Locale Carmine Soldano ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi familiari. Era il 13 agosto quando l’amministrazione comunale salutava l’ex comandante Michele Bruno e accoglieva il nuovo dirigente del Comando. La notizia del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

