Polizia Locale di Orta Nova di nuovo senza comandante | Soldano lascia dopo pochi mesi

A pochi mesi dal suo insediamento, il comandante della Polizia Locale Carmine Soldano ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi familiari. Era il 13 agosto quando l’amministrazione comunale salutava l’ex comandante Michele Bruno e accoglieva il nuovo dirigente del Comando. La notizia del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - locale

Fiumicino, stretta della Polizia locale: oltre 160 multe e 20 veicoli rimossi nel weekend

Polizia locale e parità di genere, agente si laurea con una tesi sulle donne nel Reparto

Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale

Prosegue l’impegno della Polizia Locale nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e per garantire il corretto conferimento da parte dei cittadini. Durante gli ultimi controlli, una persona è stata identificata e sanzionata per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. - facebook.com Vai su Facebook

? La Centrale Operativa della Polizia Locale segnala forti rallentamenti nel tratto finale del Ponte della Libertà Pattuglia sul posto per gestire la viabilità Aggiornamenti - X Vai su X

Orta Nova, tentano di bruciare casa e auto di un poliziotto e della sua famiglia: arrestati in cinque - La polizia di Foggia, nel corso della serata del 25 settembre 2023, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone di Orta Nova e ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia: eseguite 4 misure cautelari per atti intimidatori ai danni di un poliziotto in servizio presso la Squadra Mobile - La Polizia di Stato Foggia, nel corso della serata del 25 settembre 2023, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il ... Si legge su poliziadistato.it