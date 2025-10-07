Politica in lutto è morto Alfiero Ciampolini Fu sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985

Certaldo, 7 ottobre 2025 – La politica toscana piange Alfiero Ciampolini, ex sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985, storico esponente del Partito Comunista, ma anche assessore provinciale e poi direttore dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dal 1999, anno della sua fondazione, fino al 2014, quando andò in pensione. Molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno politico, aveva 74 anni ed è morto in seguito ad una malattia. Si era impegnato anche nel volontariato come presidente dell’associazione Polis. "È stato un esempio di integrità per tutti noi. La sua abilità nel tessere relazioni, nel mediare e nel trovare soluzioni condivise – si legge in una nota del Pd Empolese Valdelsa – è stata un dono prezioso per l'intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Politica in lutto, è morto Alfiero Ciampolini. Fu sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985

In questa notizia si parla di: politica - lutto

