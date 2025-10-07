Politica il nuovo sondaggio sferza i partiti italiani | chi sale e chi scende

La politica italiana appare in continuo fermento dopo il voto regionale nelle Marche e in Calabria, due appuntamenti elettorali che hanno fornito un quadro chiaro dell’attuale equilibrio tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, esce rafforzato dalle urne e sembra godere ancora di un ampio consenso popolare, mentre il centrosinistra si trova a fare i conti con la difficoltà di consolidare la propria proposta alternativa. I risultati elettorali hanno confermato la leadership di Fratelli d’Italia e la tenuta del governo, ma hanno anche messo in luce le tensioni interne all’opposizione, incapace, almeno per ora, di proporre un fronte compatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it