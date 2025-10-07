Politano e Lobotka Conte pensa a come sostituirli | idee a sorpresa

Politano e Lobotka sono rimasti entrambi a Castel Volturno per guarire dai rispettivi infortuni. Intanto, il tecnico campione d’Italia sta già pensando ad eventuali soluzioni alternative. Il Napoli ha ripreso nel migliore dei modi il cammino in campionato. Il 2-1 in rimonta contro il Genoa è quello che serviva agli uomini di Conte, dopo il ko esterno di Milano, e quella prima posizione che proprio i rossoneri avevano strappato agli azzurri. Ora sono di nuovo lì, in vetta alla classifica, che guardano (insieme alla Roma) tutti dall’alto verso il basso. E tra undici giorni si riparte contro il Torino per la settima giornata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano e Lobotka, Conte pensa a come sostituirli: idee a sorpresa

