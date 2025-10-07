Polestar 3 MY26 | elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico

(Adnkronos) – Polestar rinnova il suo SUV di lusso elettrico con un aggiornamento profondo in vista del Model Year 2026. Il nuovo Polestar 3 adotta un’architettura a 800 Volt, che garantisce tempi di ricarica sensibilmente più rapidi, maggiore efficienza e prestazioni ancora più elevate. Un salto tecnologico che consolida la posizione del marchio svedese nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

