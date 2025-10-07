Polestar 3 MY26 | 800V sprint alla ricarica e upgrade hardware gratis
Il profondo aggiornamento del Polestar 3 in vista del Model Year 2026 segna un cambio di passo netto: architettura a 800 Volt, ricarica più rapida, nuovo gruppo propulsore e un “cervello” elettronico molto più potente, con retrofit gratuito per chi possiede già l’auto. Un’evoluzione che punta a comprimere i tempi e dilatare il valore percepito. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: polestar - my26
Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico
Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico - (Adnkronos) – Polestar rinnova il suo SUV di lusso elettrico con un aggiornamento profondo in vista del Model Year 2026. Da meridiananotizie.it
Nuova Polestar 3 2026: più potente, più rapida in ricarica e più smart - Nuova Polestar 3 MY2026: architettura 800V, ricarica fino a 350 kW, 680 CV e supercomputer NVIDIA da 254 TOPS. Riporta motorbox.com