Polemica sulla duna che non c’era L’assessora | In due giorni di lavoro impossibile coprire tutto il litorale
La duna avrebbe potuto cambiare le cose? Se lo chiedono i bagnini dei tanti stabilimeti colpiti dalla mareggiata di domenica. L'autorizzazione per alzarla partiva oggi, mentre l'anno scorso il via era dal 1 ottobre. "Ma se anche fosse stata data l'autorizzazione a cominciare i lavori, l'1 era mercoledì – dice l'assessora alla Subsidenza Federica Moschini –. Si sarebbe trattato di due giorni di lavoro". Troppi pochi per riuscire a mettere al sicuro tutta la costa. "Intanto bisogna fare questa premessa: la stagione balneare è terminata il 21 settembre, rispetto ad anni precedenti si è comunque protratta per un tempo maggiore – spiega Moschini –.
