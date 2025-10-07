POCO X7 Pro è uno Smartphone completo ed è in super sconto nella versione con più memoria

Xiaomi POCO X7 Pro scende a 285€ su Amazon: 12GB RAM, 512GB storage, batteria 6000mAh e processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Sconto del 33% per un top di gamma. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - POCO X7 Pro è uno Smartphone completo ed è in super sconto nella versione con più memoria

In questa notizia si parla di: poco - smartphone

Né troppo né troppo poco: 10 smartphone Android di fascia media per l’estate e non solo

Niente Android 16 per questi 31 smartphone di Xiaomi, Redmi e POCO

Divieto di smartphone a scuola, i presidi alle prese con i regolamenti: «Ma è una stretta poco attuale»

Ad: 15% OFF #Xiaomi Poco X7 Smartphone - DE https://amzn.to/4gYWB0A - X Vai su X

Furto poco prima dell'alba in un negozio di telefonia a Giugliano. Malviventi tagliano la serranda e portano via decine di smartphone e iPhone. Bottino di circa 4000 euro - facebook.com Vai su Facebook

POCO X7 Pro: tanta potenza, un'ottima autonomia e ora il prezzo giusto su Amazon - Il POCO X7 Pro da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è in offerta su Amazon e ora costa 279 euro diventando un best buy tra i mid- Come scrive hdblog.it

POCO X7 Pro scende a 237€: scheda tecnica TOP e miglior prezzo sul sito ufficiale - POCO X7 Pro cala a 237€ con codice sconto: Dimensity 8400- Segnala hdblog.it