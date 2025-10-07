Pnrr 2 milioni al Buzzi Dieci nuovi laboratori | Investiamo sul futuro

C’erano stanze che da tempo non vedevano studenti, trasformate negli anni in depositi di materiali. Oggi quegli stessi ambienti, al piano terra e nei corridoi dell’istituto tecnico Buzzi, brillano nuovamente: banchi ordinati, computer, microscopi, telai digitali, visori di realtà aumentata. È qui che si formano i professionisti del domani, grazie a dieci nuovi laboratori ad alta tecnologia inaugurati ieri mattina, dal ministro per il Pnrr Tommaso Foti, alla presenza del dirigente scolastico, docenti e studenti emozionati. Un investimento complessivo di due milioni di euro di fondi Pnrr, di cui 1,5 milioni richiesti da Mita Academy e il resto dall’istituto, ha trasformato parte della scuola simbolo del tessile pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

