Pnrr 2 milioni al Buzzi Dieci nuovi laboratori | Investiamo sul futuro

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’erano stanze che da tempo non vedevano studenti, trasformate negli anni in depositi di materiali. Oggi quegli stessi ambienti, al piano terra e nei corridoi dell’istituto tecnico Buzzi, brillano nuovamente: banchi ordinati, computer, microscopi, telai digitali, visori di realtà aumentata. È qui che si formano i professionisti del domani, grazie a dieci nuovi laboratori ad alta tecnologia inaugurati ieri mattina, dal ministro per il Pnrr Tommaso Foti, alla presenza del dirigente scolastico, docenti e studenti emozionati. Un investimento complessivo di due milioni di euro di fondi Pnrr, di cui 1,5 milioni richiesti da Mita Academy e il resto dall’istituto, ha trasformato parte della scuola simbolo del tessile pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pnrr 2 milioni al buzzi dieci nuovi laboratori investiamo sul futuro

© Lanazione.it - Pnrr, 2 milioni al Buzzi. Dieci nuovi laboratori : "Investiamo sul futuro"

In questa notizia si parla di: pnrr - milioni

I soldi del Pnrr agli alloggi per migranti: in Puglia 114 milioni per centinaia di posti letto, anche in conventi storici

Cantieri già realizzati e da realizzare nelle scuole: gli investimenti di Comune e Pnrr superano i 22 milioni di euro

Addio alla nuova scuola dell’infanzia, il Comune rinuncia a 4 milioni del Pnrr: scoppia la polemica

pnrr 2 milioni buzziPnrr, 2 milioni al Buzzi. Dieci nuovi laboratori : "Investiamo sul futuro" - Il ministro Foti all’inaugurazione: "Diamo ai giovani gli strumenti per entrare nel lavoro". Riporta lanazione.it

pnrr 2 milioni buzziPnrr, Lollobrigida: "Da revisione 2 miliardi in più per agricoltura" - La Cabina di regia ha presentato una revisione del PNRR "rendendolo più aggiornato alle esigenze attuali" e "avere 2 miliardi investiti sulle filiere è un risultato straordinario che sig ... Si legge su finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr 2 Milioni Buzzi