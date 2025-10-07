Pnrr 2 milioni al Buzzi Dieci nuovi laboratori | Investiamo sul futuro
C’erano stanze che da tempo non vedevano studenti, trasformate negli anni in depositi di materiali. Oggi quegli stessi ambienti, al piano terra e nei corridoi dell’istituto tecnico Buzzi, brillano nuovamente: banchi ordinati, computer, microscopi, telai digitali, visori di realtà aumentata. È qui che si formano i professionisti del domani, grazie a dieci nuovi laboratori ad alta tecnologia inaugurati ieri mattina, dal ministro per il Pnrr Tommaso Foti, alla presenza del dirigente scolastico, docenti e studenti emozionati. Un investimento complessivo di due milioni di euro di fondi Pnrr, di cui 1,5 milioni richiesti da Mita Academy e il resto dall’istituto, ha trasformato parte della scuola simbolo del tessile pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pnrr - milioni
I soldi del Pnrr agli alloggi per migranti: in Puglia 114 milioni per centinaia di posti letto, anche in conventi storici
Cantieri già realizzati e da realizzare nelle scuole: gli investimenti di Comune e Pnrr superano i 22 milioni di euro
Addio alla nuova scuola dell’infanzia, il Comune rinuncia a 4 milioni del Pnrr: scoppia la polemica
Modigliana, il cantiere costerà 1,7 milioni ed è finanziato dal Pnrr. Dovrebbe concludersi entro giugno 2026 Vai su Facebook
TPL Napoli: 35 milioni dal PNRR per il via ai depositi green dei bus elettrici http://dlvr.it/TNQYsw #AUTOBUS #MOBILITÀ #trasportopubblicolocale #tpl - X Vai su X
Pnrr, 2 milioni al Buzzi. Dieci nuovi laboratori : "Investiamo sul futuro" - Il ministro Foti all’inaugurazione: "Diamo ai giovani gli strumenti per entrare nel lavoro". Riporta lanazione.it
Pnrr, Lollobrigida: "Da revisione 2 miliardi in più per agricoltura" - La Cabina di regia ha presentato una revisione del PNRR "rendendolo più aggiornato alle esigenze attuali" e "avere 2 miliardi investiti sulle filiere è un risultato straordinario che sig ... Si legge su finanza.repubblica.it