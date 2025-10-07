PMI e futuro dei pagamenti | come i sistemi digitali stanno cambiando il business
Le PMI hanno dovuto affrontare diverse sfide negli ultimi lustri. Ma una, più d’altre, è risultata cruciale per restare al passo coi tempi: modernizzare i propri processi interni per restare competitivi in un mercato sempre più digitalizzato. Tra i mutamenti più significativi rientra, senza alcun dubbio, l’evoluzione dei metodi di pagamento, aspetto che incide profondamente sulla fidelizzazione dei clienti e, in senso lato, sulla crescita aziendale. D’altro canto, giunti ormai al giro di boa del terzo decennio del nuovo millennio, i clienti richiedono soluzioni flessibili, immediate e sicure. E le PMI devono adattarsi a questa trasformazione, che non è solo un’opzione ma, bensì, uno strumento di fondamentale importanza per aumentare il business aziendale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
