Plagio | spettacolo di teatro di improvvisazione

“Plagio” nasce dall’amore per i libri, la lettura e – soprattutto – per i lettori.I veri protagonisti, infatti, sono proprio loro.Uno spettacolo che mescola teatro d’improvvisazione, book-crossing, musica, poesia e comicità, che fa della lettura la protagonista assoluta.Porta con te a teatro un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: plagio - spettacolo

“Drumedy”, viaggio condiviso tra improvvisazione teatrale e armonie evocative al Teatro di Documenti - La compagnia teatrale 66Libellule presenta in prima assoluta “Drumedy”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale dal vivo, l’11 e 12 ottobre 2025 al Teatro di Documenti di Roma. Si legge su romatoday.it

'Imprò - la sfida spettacolo di improvvisazione teatrale' venerdì 26 settembre al Teatro Asfalto a Lecce - "Imprò" è il format di Improvvisazione Teatrale più amato in Italia, in cui gli attori si sfideranno a colpi ... Da giornaledipuglia.com