Più di mille studenti della primaria si preparano per la Campestre dei bambini

Sabato 11 ottobre grande giornata di festa al Parco Incontro. Aics Forlì, a partire dalle 14.30, ospita la podistica dei bambini con oltre mille iscritti, che partecipano da tutti gli istituti comprensivi della città. Si parte con l'inizio dei percorsi motori non competitivi per i bambini delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

