Più della metà delle auto elettriche in Europa sono importate dalla Cina

Bruxelles, 7 ottobre 2025 – Nel 2024 circa il 55% delle auto elettriche importate nell’ Unione europea proveniva dalla Cina, secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat. Una quota stabile rispetto all’anno precedente, ma che conferma la netta predominanza dei produttori cinesi sul mercato europeo. Al secondo posto si colloca la Corea del Sud con il 16% delle importazioni, mentre Giappone e Stati Uniti si dividono il terzo gradino del podio, entrambi al 9%. Numeri che riflettono una tendenza ormai strutturale: mentre la domanda europea cresce, la produzione interna fatica ancora a decollare. Proprio per contrastare quella che Bruxelles considera una concorrenza distorta, la Commissione europea ha introdotto nel 2024 dazi compensativi sulle auto elettriche cinesi, che si sommano al dazio standard del 10%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Più della metà delle auto elettriche in Europa sono importate dalla Cina

