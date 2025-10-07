“Questa edizione di Pianeta Terra Festival – dichiara Giuseppe Laterza – ci ha insegnato a guardare con meno paura, più consapevolezza e forse anche un po’ di creatività alla parola “ instabilità ”, centrale nell’epoca che stiamo vivendo. Lucca, come ogni anno, ci ha accolti non solo in spazi incantevoli ma anche col calore e l’intelligenza del pubblico“. “La qualità che apprezzo di più di questo festival è la gentilezza e simpatia del suo pubblico” afferma il direttore del Festival Stefano Mancuso. “In un mondo che sembra fondare la sua esistenza sulla brutalità e sopraffazione, discutere con garbo, conoscenza e rispetto dei temi fondamentali per il nostro futuro, è un sollievo per l’anima delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Più conoscenza per non cadere nella paura...“