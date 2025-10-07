Pistoia | è morto Aldo Morelli ex sindaco di Lamporecchio e presidente della Provincia
A darne notizia sul proprio profilo Facebook, Oreste Giurlani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: pistoia - morto
Sanità: morto Scarafuggi, direttore generale dell’Asl di Pistoia. Il cordoglio di Giani
Pistoia abbraccia il suo Lorenzo, morto a soli 18 anni: una città in lutto
Morto in ospedale dopo lo schianto in auto | Cronaca PISTOIA Vai su Facebook
Pistoia abbraccia il suo Lorenzo, morto a soli 18 anni: una città in lutto - X Vai su X
Morto Aldo Morelli, ex sindaco di Lamporecchio - Pistoia, 7 ottobre 2025 – È morto nella notte, a 75 anni, Aldo Morelli, ex sindaco di Lamporecchio ed ex presidente della Provincia. Come scrive msn.com