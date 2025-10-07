Pistoia | è morto Aldo Morelli ex sindaco di Lamporecchio e presidente della Provincia

Firenzepost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

pistoia 232 morto aldoMorto Aldo Morelli, ex sindaco di Lamporecchio - Pistoia, 7 ottobre 2025 – È morto nella notte, a 75 anni, Aldo Morelli, ex sindaco di Lamporecchio ed ex presidente della Provincia. Come scrive msn.com

