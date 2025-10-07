pisa e le sue terre si preparano a un fine settimana di gusto scoperta e divertimento

Pisa, 6 ottobre 2025 – Dal 17 al 19 ottobre, Pisa si trasforma in un grande laboratorio di sapori e tradizioni con la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival. Tre giorni per assaporare la Toscana autentica, tra prodotti locali, degustazioni guidate, laboratori e percorsi tra città e colline. Quest’anno il tema, “Sapori antichi, nuovo benessere”, racconta un territorio che sa unire tradizione e innovazione, piacere del cibo e attenzione alla sostenibilità. Quasi 90 produttori locali vi aspettano in Piazza Vittorio Emanuele II, con olio, vino, formaggi, salumi, birre artigianali e miele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

