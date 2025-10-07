Pisa al centro del turismo nazionale | doppio appuntamento tra Rimini e Lucca
PISA – Doppio palcoscenico nazionale per la promozione turistica di Pisa. L’amministrazione comunale sarà infatti presente dall’8 al 10 ottobre alla Ttg Travel Experience di Rimini, il più importante evento italiano dedicato al turismo, e in contemporanea l’8 e 9 ottobre a Lucca, per Lubec 2025, la due giorni dedicata ai beni culturali e all’innovazione nel settore. Alla Fiera di Rimini, il Comune parteciperà con un panel dedicato alla Comunità d’Ambito Terre di Pisa, recentemente rinnovata con la sottoscrizione della nuova convenzione da parte di tutti i 26 Comuni aderenti. Pisa è stata riconfermata capofila all’unanimità, a conferma del suo ruolo centrale nella promozione territoriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
