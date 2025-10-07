Piove e il telefono resta muto Resceto è senza linea fissa Internet a singhiozzo a Forno

Paesi che si spopolano e disservizi: la montagna massese, come sempre, è in sofferenza. Dal paese di Resceto arrivano le proteste per il cattivo funzionamento della linea telefonica fissa, interrotta da metà settembre. Molti anziani non hanno confidenza con i telefoni cellulari e mantengono la rete fissa per comunicare con i loro familiari, ma questo non è possibile a causa dei frequenti disservizi. "Chiediamo il ripristino del servizio – osservano a Resceto –. Quassù anche il segnale cellulare non è dei migliori e solo una compagnia è accessibile. I paesi si spopolano, ma bisognerebbe che qualcuno si domandasse come si vive in questi paesi, abbandonati dal resto della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

