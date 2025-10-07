Pioggia di missili russi su Leopoli L’Ue trema e vede la guerra con la Russia sempre più vicina

Con l’attenzione del mondo rivolta al conflitto mediorientale, in Ucraina si continua a combattere senza sosta e senza esclusione di colpi. Le truppe russe di Vladimir Putin, sfruttando le difficoltà dell’esercito di Kiev — che fatica a ricevere gli armamenti promessi dall’Occidente — nelle ultime 24 ore hanno conquistato un altro insediamento nella regione nord-orientale di Kharkiv, quello di Otradnoe, e soprattutto hanno sferrato un micidiale attacco contro la città di Leopoli, al confine con la Polonia. Proprio qui si è registrato quello che le autorità ucraine hanno definito “il peggiore attacco” sulla città “dall’inizio della guerra”, con l’area colpita da “78 droni e 12 missili”, che hanno danneggiato “molti condomini, alcuni edifici residenziali e diverse infrastrutture critiche”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

