Pina Picierno | Sconfitti in Calabria e nelle Marche il campo largo non sia un totem Le candidature devono nascere dalle primarie

Roma – Pina Picierno, europarlamentare Pd, vicepresidente del Parlamento europeo: Marche e Calabria erano le uniche due partite di queste Regionali in cui si sarebbe potuto erodere consenso alla destra. Non è andata. Qual è la sua analisi? “Si tratta di due realtà profondamente diverse, ma unite da un malessere comune. Le Marche sono la regione del ceto medio impoverito, di chi ha visto scivolare via le proprie certezze. La Calabria è una terra ancora sospesa tra potenzialità e ritardi, tra voglia di riscatto e divari che non si colmano mai. Una terra che ha bisogno di infrastrutture, investimenti, servizi pubblici orientati alla crescita, non della sospensione del bollo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

