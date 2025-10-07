Pina Picierno | Sconfitti in Calabria e nelle Marche il campo largo non sia un totem Le candidature devono nascere dalle primarie
Roma – Pina Picierno, europarlamentare Pd, vicepresidente del Parlamento europeo: Marche e Calabria erano le uniche due partite di queste Regionali in cui si sarebbe potuto erodere consenso alla destra. Non è andata. Qual è la sua analisi? “Si tratta di due realtà profondamente diverse, ma unite da un malessere comune. Le Marche sono la regione del ceto medio impoverito, di chi ha visto scivolare via le proprie certezze. La Calabria è una terra ancora sospesa tra potenzialità e ritardi, tra voglia di riscatto e divari che non si colmano mai. Una terra che ha bisogno di infrastrutture, investimenti, servizi pubblici orientati alla crescita, non della sospensione del bollo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pina - picierno
Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”
Matteo Ricci, Pina Picierno contro Giuseppe Conte: "Ridotto a capo del tribunale del popolo"
Pina Picierno manda in tilt il Pd: “Bene Meloni, siamo più fiduciosi sull’Ucraina”. Il web: “Nel Pd vorranno la tua testa…”
I DEMOCRATICI LIKE DI PINA PICIERNO Scopro solo ora, leggendo l'editoriale di Marco sul Fatto, che l'instancabile sfollatrice di consensi Pina Picierno, verso cui ho sempre provato la più totale e infinita disistima, avrebbe messo ieri un bel like a un post di u Vai su Facebook
Pina #Picierno: “La violazione dello spazio aereo estone da parte di aerei militari russi è l'ennesima provocazione pericolosa. Putin non ha alcuna volontà di negoziare la pace e sta testando la nostra determinazione e la nostra capacità di reazione.” @ultimor - X Vai su X
Pina Picierno: "Non so dove collocare Conte se non riconosce la resistenza ucraina" - 5 Stelle, Pina Picierno (vicepresidente Parlamento europeo): "Non so come possiamo collocare Conte e Travaglio se non riconoscono la resistenza del popolo ucraino che resiste ad ... la7.it scrive
Picierno, 'da Von der Leyen discorso centrato su difesa libertà' - "Un discorso bello, che mi ha convinto, centrato sulla necessità di difendere le nostre libertà che lei ha elencato": lo ha detto Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, a margine del ... Come scrive ansa.it