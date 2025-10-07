Pil Puglia Emiliano gongola per l' 11% in più in 9 anni | Nello stesso periodo 8,4 miliardi di nostri investimenti

Dal 2014 al 2023 il Pil della Puglia è aumentato di 8,2 miliardi: è cresciuto cioè del 10,91%. L’incremento pugliese supera il dato medio dell’Italia (+10,12%), del Centro-Nord (+10,30%) e del Mezzogiorno (+9,51%) e ha una particolarità: coincide quasi totalmente con il valore degli investimenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it