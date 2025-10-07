Pil BCE | Crescita dell’1,2% nel 2025 dell’1% nel 2026 Lagarde fa l' allarmista | Prospettive per l' inflazione più incerte del solito

La presidente della BCE, Christine Lagarde, in udienza al Parlamento europeo, ha commentato le prospettive di crescita dell’Eurozona, ridimensionando l’impatto dei dazi. Nell’udienza tenuta nella serata del 6 ottobre al Parlamento europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ridime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pil, BCE: "Crescita dell’1,2% nel 2025, dell’1% nel 2026", Lagarde fa l'allarmista: "Prospettive per l'inflazione più incerte del solito"

La Bce mantiene i tassi invariati per la terza riunione consecutiva del suo Consiglio direttivo. Il tasso sui depositi resta al 2%. Lagarde: 'Rischi bilanciati per la crescita. Intervento sullo spread se serve'.

