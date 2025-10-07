Pietro Orlandi | La vicenda di Emanuela è legata alla pista inglese I cinque fogli del Vaticano l' ex membro dei Nar e l' ombra del depistaggio
«La vicenda di Emanuela è legata all'Inghilterra». Quando un mistero resta irrisolto per oltre quarant?anni, ogni nuovo dettaglio rischia di diventare o. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: pietro - orlandi
Caso Orlandi, Pietro su Papa Leone XIV: “Ho fiducia, può essere una speranza”
“Papa Leone può essere una speranza. Da Francesco mai una parola di conforto, una telefonata”. Pietro Orlandi commosso al Giffoni Film Festival
Pietro Orlandi: verità con Papa Leone? Per ora deluso ma spero sempre
La manifestazione organizzata a Roma da Roberta Carassai, madre del giovane sassolese di cui non si hanno più notizie dal 2020, con Pietro Orlandi, Piera Maggio e i familiari di tante persone scomparse: Giacomo Solinas, Marco Benso, Riccardo Branchini, - facebook.com Vai su Facebook
Pietro #Orlandi a Bergamo: “Quando parlo ai giovani di #Emanuela mi abbracciano. È come stringerla di nuovo” - X Vai su X
Pietro Orlandi: «La vicenda di Emanuela è legata alla pista inglese». I cinque fogli del Vaticano, l'ex membro dei Nar e l'ombra del depistaggio - Quando un mistero resta irrisolto per oltre quarant’anni, ogni nuovo dettaglio rischia di diventare o l’inizio della verità o l’ennesimo depistaggio. Riporta msn.com
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato in Commissione: «Convinto di un ricatto legato a gestione potere». Dubbi sulla "pista di Londra" - Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, è stato ascoltato oggi 7 ottobre dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi. Scrive msn.com