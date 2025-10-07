Pietro Orlandi in commissione sulla scomparsa di Emanuela | In Vaticano un ricatto per il potere politico

Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi, è tornato in commissione bicamerale d'inchiesta. "Sequestrata per un ricatto di potere: la pista giusta è quella di Londra", ha ribadito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Orlandi, Pietro su Papa Leone XIV: “Ho fiducia, può essere una speranza”

“Papa Leone può essere una speranza. Da Francesco mai una parola di conforto, una telefonata”. Pietro Orlandi commosso al Giffoni Film Festival

Pietro Orlandi: verità con Papa Leone? Per ora deluso ma spero sempre

Pietro Orlandi in commissione sulla scomparsa di Emanuela: “In Vaticano un ricatto per il potere politico” - Questo avrebbe causato il rapimento e la conseguente scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 da ... Riporta fanpage.it

La Commissione Parlamentare convoca Pietro Orlandi: la pista di Londra sarebbe inventata - I commissari parlamentari hanno deciso di ascoltare il fratello di Emanuela Orlandi dopo che la grafologa Sara Cordelli ha dimostrato che i documenti della pista londinese sono dei falsi ... Secondo news.fidelityhouse.eu