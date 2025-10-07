Pietro Delle Piane chi è il compagno e futuro marito di Antonella Elia

Pietro Delle Piane è un attore che inizialmente  si era laureato in Giurisprudenza nel 1999  ma che due anni dopo decide di intraprendere la strada della recitazione. Nel 2001 inizia la scuola da Fioretta Mari a Roma e negli anni lo abbiamo visto apparire in alcune fiction italiane come Distretto di Polizia, Carabinieri 7 ed Un Posto al Sole, ma mai con un ruolo da vero protagonista. Ha trovato le luci dalla ribalta paradossalmente solo con l’annuncio della relazione con Antonella Elia. Il pubblico italiano inizia a conoscere davvero Pietro Delle Piane quando partecipa nel 2020 con Antonella Elia ad un’edizione di Temptation Island. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

