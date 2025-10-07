Piero Chiambretti | Francesca Albanese venga sulla mia barca l'importante è che non si tuffi nel Tevere
Il conduttore racconta la seconda stagione di Finché la barca va a Fanpage.it, partita bene agli ascolti: "Fa piacere, ma se sto ancora a guardare solo i numeri, vuol dire che non ho capito niente della mia carriera". E sulle recenti risse in tv: "La tv è specchio rotto della realtà. Il fatto che qualcuno si alza e se ne va è una nevrosi del momento".
Piero Chiambretti su Affari Tuoi: “Mi rifiutai di condurlo. Era una scelta comoda per lavorare di meno”
Piero Chiambretti spiega perché rifiutò di condurre Affari Tuoi: “Era una scelta comoda”
“Ho detto no ad ‘Affari tuoi’. Nessun rimpianto. Sarebbe stata la scelta più comoda, lavorare molto meno per portare a casa un risultato”: così Piero Chiambretti
