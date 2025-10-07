Piero Chiambretti | Con mia figlia Margherita ho imparato a comportarmi come avrei voluto mio padre si comportasse con me Sono diventato una persona migliore

Il conduttore è tornato in Rai con Fin che la barca va: «Il fatto che a quasi settant’anni posso fare delle cose, posso vedere mia figlia, posso addirittura lavorare in televisione, cosa posso chiedere di più? Solo la salute». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Piero Chiambretti: «Con mia figlia Margherita ho imparato a comportarmi come avrei voluto mio padre si comportasse con me. Sono diventato una persona migliore»

In questa notizia si parla di: piero - chiambretti

Piero Chiambretti su Affari Tuoi: “Mi rifiutai di condurlo. Era una scelta comoda per lavorare di meno”

Piero Chiambretti spiega perché rifiutò di condurre Affari Tuoi: “Era una scelta comoda”

“Ho detto no ad ‘Affari tuoi’. Nessun rimpianto. Sarebbe stata la scelta più comoda, lavorare molto meno per portare a casa un risultato”: così Piero Chiambretti

Pronti a mollare gli ormeggi? Sulla nave capitanata da Piero Chiambretti sale un nuovo passeggero: Clemente Mastella! #FinCheLaBarcaVa, ogni giorno alle 20.15 su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Si salpaaa! Primo ospite a salire a bordo con noi è Don Filippo Di Giacomo! #FinCheLaBarcaVa ogni giorno ore 20.15 su #Rai3 e #RaiPlay, capitano della nave: Piero Chiambretti ? - X Vai su X

Piero Chiambretti: «Con mia figlia Margherita ho imparato a comportarmi come avrei voluto mio padre si comportasse con me. Sono diventato una persona migliore» - Il conduttore è tornato in Rai con Fin che la barca va: «Il fatto che a quasi settant’anni posso fare delle cose, posso vedere mia figlia, posso addirittura lavorare in televisione, cosa posso chieder ... Lo riporta vanityfair.it

Piero Chiambretti torna nel preserale di Rai3 con “Fin che la barca va” - Suoi ospiti saranno ancora personaggi della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo ... sorrisi.com scrive