Pier Silvio Berlusconi è Già Nonno | Tutto su Lucrezia la Figlia Avuta a 20 Anni

Lawebstar.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è Lucrezia Vittoria, la Primogenita Non tutti sanno che Pier Silvio Berlusconi è già nonno. La sua primogenita si chiama Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 dalla relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Oggi Lucrezia ha 35 anni e, proprio grazie a lei, l’Amministratore Delegato di Mediaset ha ricevuto la gioia di diventare nonno della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

