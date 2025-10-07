Picchiato in Tangenziale a Napoli da un automobilista mentre accompagna la figlia all'università a Fuorigrotta

Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all'università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non aveva "gradito" il clacson. 🔗 Leggi su Fanpage.it

