Picchiato in Tangenziale a Napoli da un automobilista mentre accompagna la figlia all'università a Fuorigrotta
Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all'università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non aveva "gradito" il clacson. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: picchiato - tangenziale
ATTENZIONE – LAVORI IN TANGENZIALE DI CATANIA TRATTO CHIUSO in direzione Siracusa DALLE ORE 21:00 del 6 OTTOBRE 2025 FINO ALLE ORE 06:00 del 14 NOVEMBRE 2025 Chiusura del tratto compreso tra: ? Svincolo San Giorgi - facebook.com Vai su Facebook
Picchiato in Tangenziale a Napoli da un automobilista mentre accompagna la figlia all’università a Fuorigrotta - Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all'università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non ... Da fanpage.it