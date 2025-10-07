Picchiato in carcere Un agente in ospedale malmenato dal detenuto
Ha preso a botte l’agente della polizia penitenziaria che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Un’altra aggressione nel carcere di Villa Andreino e ancora una volta a farne le spese è stato un addetto alla vigilanza colpito in pieno volto da un detenuto. Ha riportato contusioni frontali e all’occhio refertate con una prognosi di sette giorni. "È assolutamente urgente – ribadisce Fabio Pagani segretario Uilpa – rafforzare e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali. Ci hanno riferito che nella casa circondariale spezzina manchino strumenti importanti come radio e telefoni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: picchiato - carcere
Molesta un bimbo e in carcere viene picchiato, va in ospedale e tenta la fuga
Aveva molestato un bimbo di 5 anni. In carcere viene picchiato e tenta la fuga una volta in ospedale. Bloccato a Froninone 24enne tunisino
Aveva molestato un bimbo di 5 anni. In carcere viene picchiato e tenta la fuga una volta in ospedale. Bloccato a Frosinone 24enne tunisino
In carcere due 25enni albanesi e dominicani, riconosciuti dalle telecamere. Avevano tentato di investire e picchiato un runner, poi hanno sfregiato un 44enne. Vai su Facebook
Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere #turetta #carcere #aggredito #25settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/turetta-aggredito-carcere-dromi-labbro-spaccato-treviso_103950743-202502k.shtml… - X Vai su X
Pestaggi e torture al carcere minorile: 42 indagati, tra loro un agente di Nocera Inferiore - L'inchiesta riguarda presunti maltrattamenti e violenze sui detenuti minorenni. Da agro24.it
Ennesima aggressione all'interno del carcere Lorusso e Cutugno, tre agenti in ospedale: "Viviamo nell'indifferenza" - Subiamo aggressioni, vessazioni, minacce e insulti tutti i giorni, ma non interessa a nessuno”. Da torinotoday.it