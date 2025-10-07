Picchiato in carcere Un agente in ospedale malmenato dal detenuto

Ha preso a botte l’agente della polizia penitenziaria che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Un’altra aggressione nel carcere di Villa Andreino e ancora una volta a farne le spese è stato un addetto alla vigilanza colpito in pieno volto da un detenuto. Ha riportato contusioni frontali e all’occhio refertate con una prognosi di sette giorni. "È assolutamente urgente – ribadisce Fabio Pagani segretario Uilpa – rafforzare e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali. Ci hanno riferito che nella casa circondariale spezzina manchino strumenti importanti come radio e telefoni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

