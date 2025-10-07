Picchiarono a morte un senzatetto per una bottiglia di gin | ergastolo per i due assassini di Giovanni Santus
Giovanni Santus, senzatetto di 58 anni, fu ucciso nel luglio 2023 nel rione di Chiavazza, a Biella. Per il suo omicidio la Corte di Assise di Novara ha condannato all'ergastolo Andrea Basso e Lionel Ascoli, all'epoca 20enni. Secondo l'accusa, durante un pranzo il 58enne avrebbe bevuto una bottiglia di Gin senza condividerla con gli altri, innescando un brutale pestaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
