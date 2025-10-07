Picchia la mamma e la fa cadere a terra allontanato d' urgenza dalla casa familiare

Una brutta vicenda di maltrattamenti in famiglia a Borello dove i carabinieri hanno eseguito, nella flagranza di reato, la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare a carico di un uomo: l'accusa è di lesioni personali aggravate ai danni della madre con lui convivente.Leggi le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

