Quasi come da copione. Nelle Marche ha stravinto il centro destra. La sinistra ne esce sconfitta e il Centro in quella coalizione non è pervenuto. Nella Calabria peggio ancora. Il Centro non tira come nelle Marche e anche qui la coalizione progressista ne esce con le ossa rotte. Schlein, la segretaria del Pd, la risposta l’ha già fornita nei giorni scorsi. Da un lato, smentendo la propaganda di un anno, sostenendo che per il Pd il voto in una regione non è affatto un test nazionale. Per l’altro verso, conta il voto nelle regioni più popolose. Cioè, per i non addetti ai lavori, conta dove il Pd vince anche da solo per l’antico e robusto radicamento comunista e di sinistra da ormai svariati decenni – penso alla Toscana – oppure anche e soprattutto per l’insipienza e l’irresponsabilità del comportamento politico del centro destra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Piazze piene, urne vuote. Perché ha ancora ragione Nenni secondo Merlo