Piazze blindate per l' anniversario del 7 ottobre a Bologna manifestazione pro Pal vietata Piantedosi | Attenzione alta
Roma è blindata ma l'attenzione è massima in tutta Italia oggi per il secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Due anni dopo quella mattina di sangue, la volontà di ricordare le vittime torna a intrecciarsi con il tema della sicurezza e con la paura di nuove tensioni. Preoccupano. 🔗 Leggi su Today.it
