Piazzale Oberdan auto prende fuoco in mezzo alla strada
Bergamo. Un’auto in fiamme in mezzo alla strada. È successo nel primo pomeriggio di martedì 7 ottobre in piazzale Oberdan a Bergamo. Il veicolo, un vecchio modello di Hyundai, viaggiava in direzione Valtesse arrivando dal centro e ha iniziato a prendere fuoco già nei pressi della rotonda di via Verdi. Una volta giunta su via Battisti, di fronte alla fermata del bus, il fuoco è divampato e in due minuti la parte frontale del veicolo è stata avvolta dalle fiamme. A bordo dell’auto due persone, che sono riuscite a scendere e mettersi in salvo prima che le gomme esplodessero e che l’anteriore si sciogliesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
#evento Oggi 3/10/2025, dalle ore 9, CORTEO da piazza Oberdan. Percorso: CORSO BUENOS AIRES – VIALE REGINA GIOVANNA – VIALE GIUSTINIANO - VIA GAIO – VIA GIUDITTA SIDOLI – PIAZZALE SUSA –VIALE ROMAGNA – VIALE ROMAGNA – VIA - X Vai su X
MILANO, UN CORTEO INCREDIBILE Impossibile fornire numeri della piazza milanese di oggi. Basti dire che mentre la testa sta entrando in Piola la coda è ancora in Oberdan. Gaza FREEstyle #FreePalestine #StopGenocide #CeasefireNow #GlobalSumudFl - facebook.com Vai su Facebook
Auto Mille miglia prende fuoco in piazza Duomo Orvieto - Ha preso fuoco mentre era nella piazza antistante al duomo di Orvieto una Mercedes proveniente dalla California impegnata nella 25/a edizione della Mille miglia. notizie.tiscali.it scrive
