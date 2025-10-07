Piazzale Oberdan auto prende fuoco in mezzo alla strada

Bergamo. Un’auto in fiamme in mezzo alla strada. È successo nel primo pomeriggio di martedì 7 ottobre in piazzale Oberdan a Bergamo. Il veicolo, un vecchio modello di Hyundai, viaggiava in direzione Valtesse arrivando dal centro e ha iniziato a prendere fuoco già nei pressi della rotonda di via Verdi. Una volta giunta su via Battisti, di fronte alla fermata del bus, il fuoco è divampato e in due minuti la parte frontale del veicolo è stata avvolta dalle fiamme. A bordo dell’auto due persone, che sono riuscite a scendere e mettersi in salvo prima che le gomme esplodessero e che l’anteriore si sciogliesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it