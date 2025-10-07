Piazza Sannazzaro | trovato in possesso di una pistola scacciacani e di un tirapugni Minorenne denunciato dalla Polizia di Stato

L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti dalla Questura per prevenire e contrastare la detenzione abusiva di armi nel capoluogo partenopeo.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha denunciato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Sannazzaro, hanno controllato due ragazzi minorenni a bordo di un motociclo, trovando il passeggero in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di un tirapugni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it