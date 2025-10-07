Piazza San Cosimato aggredisce passanti e viene fermato con lo spray al peperoncino

Ieri pomeriggio, in piazza San Cosimato, un uomo fin troppo ubriaco ha aggredito una donna e alcuni passanti. Sul posto, allertati da una seri di cittadini, sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Bravetta, che hanno tentato di fermarlo. Nel tentativo di sottrarsi al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, ubriaco aggredisce i passanti in piazza San Cosimato: arrestato 45enne

piazza san cosimato aggrediscePiazza San Cosimato, aggredisce passanti e viene fermato con lo spray al peperoncino - Ieri pomeriggio, in piazza San Cosimato, un uomo fin troppo ubriaco ha aggredito una donna e alcuni passanti. Segnala romatoday.it

Roma, ubriaco aggredisce i passanti in piazza San Cosimato: arrestato 45enne - Momenti di tensione nel cuore di Trastevere: un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico tra i ... Riporta romadailynews.it

