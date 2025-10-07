"I commercianti di piazza Aguselli e di via Strinati possono contare sul fatto che entro l’8 dicembre, la piazza e i luoghi limitrofi saranno sgombrati dal cantiere, auspicabilmente con i lavori finiti. Se non fosse, dopo il periodo natalizio li completeremo". A rassicurare è l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri: lo shopping natalizio si svolgerà indisturbato. "Intanto ci è stato comunicato dalla ditta – informa l’assessore - che quest’oggi salvo imprevisti verrà riempita la seconda aiuola e le fosse da grano della terza". Castorri si riferisce alla cavità scavate nella piazza, che hanno sottratto posti al parcheggio e che debbono essere ripianate dopo gli scavi, per procedere con la pavimentazione di piazza Aguselli e del tratto che procede all’imbocco con via Strinati e contrada Dandini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Aguselli, rush finale: "Oggi si coprono le buche, per dicembre sarà libera"