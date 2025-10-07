Piantedosi | Giornata delicata ma fiducia nelle forze dell’ordine
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce il 7 ottobre una data che suscita particolare attenzione sul fronte dell'ordine pubblico, confidando nell'efficacia dell'attività preventiva delle forze dell'ordine.L'obiettivo, spiega il titolare del Viminale, è garantire sicurezza e serenità affinché la ricorrenza non venga segnata da episodi di tensione o violenza durante manifestazioni e commemorazioni. ANSA: "Credo e .
Piantedosi a Pietrastornina per la Giornata Nazionale DonatoriNati
Matteo #Piantedosi: "Il 7 ottobre è una giornata che preoccupa. Sono state annunciate iniziative. Poi confido sempre che possa prevalere il buonsenso e confido soprattutto nell'attività anche preventiva che riescono a fare le forze dell'ordine, perché non va m
Oggi ho avuto l'onore di accompagnare il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella sua visita in FVG, una giornata ricca di momenti significativi per i nostri territori. Gorizia – inaugurata la nuova sede della Questura, un presidio fondamentale di legalità
Piantedosi, 'attentati? Non risulta ma attenti a emulazione' - "Non ci sono elementi concreti imminenti" su rischi di attentati in Italia. Lo riporta ansa.it