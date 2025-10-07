Piantedosi | Giornata delicata ma fiducia nelle forze dell’ordine

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce il 7 ottobre una data che suscita particolare attenzione sul fronte dell’ordine pubblico, confidando nell’efficacia dell’attività preventiva delle forze dell’ordine.L’obiettivo, spiega il titolare del Viminale, è garantire sicurezza e serenità affinché la ricorrenza non venga segnata da episodi di tensione o violenza durante manifestazioni e commemorazioni. ANSA: “Credo e . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

