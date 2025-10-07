Piadina romagnola alla conquista del Brasile è la prima Igp straniera riconosciuta dallo Stato sudamericano
Riconoscimento storico per il pane nazionale dei romagnoli: l'Inpi (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile) ha ufficialmente registrato la ‘Piadina Romagnola’ come Indicazione geografica protetta.Dunque niente più contraffazioni sul territorio brasiliano per l’iconico prodotto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
