Petrelli si è ripreso il Forlì | Istinto e fortuna gol importante
È stato sicuramente l’eroe di giornata. Elia Petrelli, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha risolto con una splendida conclusione volante, di sinistro, il match casalingo col Guidonia Montecelio. È stato il secondo gol stagionale dell’attaccante, dopo il rigore trasformato per sigillare il 3-1 di due settimane fa nel match con la Vis Pesaro. Una rete di pregevole fattura, che ha proiettato al settimo posto la squadra biancorossa, con 12 punti in classifica, a braccetto con Campobasso e Pianese. "È stata sicuramente una bella giornata. – esordisce l’estroso attaccante cesenate –. In primo luogo per tutta la squadra e poi anche per me. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
