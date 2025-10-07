Petra Delicato la detective torna in tv tra nuovi affetti e vecchi demoni

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione della serie con Paola Cortellesi (Sky, 8 e 15 ottobre) racconta una Petra inedita: accanto alla sua solitudine scelta, trovano spazio l’amore e una famiglia allargata, senza rinunciare al piglio ironico e disincantato. 🔗 Leggi su Laverita.info

