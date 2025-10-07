Dopo il grande successo di “C’è ancora domani”, Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato nella terza stagione di “Petra”, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW mercoledì 8 e 15 ottobre. Ispirate dalle opere della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, come Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa (entrambe pubblicate in Italia da Sellerio), le nuove storie vedono la protagonista catapultata in un contesto familiare a lei del tutto inedito. Dopo essersi trasferita con il suo nuovo compagno, Marco, e i suoi tre figli vivaci, Marina, Eugenio e Tommaso, si trova ad affrontare una realtà molto lontana dalla sua. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Petra 3”, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e agli attori Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi