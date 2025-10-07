Pescara manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni Minacciate anche con una balestra

Sottoposte fin da piccolissime a continui abusi dal padre-padrone ossessionato dal controllo. Dopo una prima archiviazione, il caso è stato riaperto nell’ambito della causa di separazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pescara, manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni. Minacciate anche con una balestra

